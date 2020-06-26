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MHP lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimiyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır" ifadelerini kullandı. AK Parti, Meclis Başkanı adayı olarak Mustafa Şentop'u açıklamıştı.
MHP lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimiyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti, Meclis Başkanı adayı olarak Mustafa Şentop'u açıklamıştı. 

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