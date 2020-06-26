MHP lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimiyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır" ifadelerini kullandı. AK Parti, Meclis Başkanı adayı olarak Mustafa Şentop'u açıklamıştı.