MHP lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimiyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
AK Parti, Meclis Başkanı adayı olarak Mustafa Şentop'u açıklamıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimiyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
AK Parti, Meclis Başkanı adayı olarak Mustafa Şentop'u açıklamıştı.
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