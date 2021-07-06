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MHP lideri Bahçeli'den Çok sert sözler: İlk kez CHP'ye destek vereceğim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin" dedi.
MHP lideri Bahçeli'den Çok sert sözler: İlk kez CHP'ye destek vereceğim

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi sözlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Hiç kimse hukuktan üstün değildir. 

Oyalanmaya vaktimiz yoktur. Fezlekelerin görüşülüp karara bağlanması savsaklamak bizim nezdimizde sorumlu ve şaibeli bir tutum olacaktır. Kılıçdaroğlu bir ara yollara düşüp adalet arıyordu, akılsız başının ceremesini ayakları çekiyordu.

"KILIÇDAROĞLU DA TOSUNCUK GİBİ BEDEL ÖDESİN"

Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kendine güveniyorsa dokunulmazlığın kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalıdır. Söz veriyorum. İlk kez CHP'ye destek vereceğim.

Türkiye'de üstlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü hakimdir. Biz cüzdanı ile vicdanı arasına sıkışmayan hakimlere güveniyoruz. 

AYM'NİN GERGERLİOĞLU KARARINA TEPKİ

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin ön kapıdan gönderilmelerinden bir müddet sonra hak ihlali kılıfıyla tekrar Meclis'e kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur. AYM, HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesini istemiştir. PKK/KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan Cezaevi'nde bulunan söz konusu karanlık şahsın hakkının ihlal edildiğini Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Yani CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu'na da Meclis'e dönüş yolu açılmıştır. Günü geldiğinde, dağdaki eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir?

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