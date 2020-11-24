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MHP lideri Bahçeli’den Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı’ya “harcar” tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısında “Erdoğan, Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de Erdoğan’ı harcar” diye yazan Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı’ya çok sert tepki gösterdi: “Biz harcarsak sadece hainleri, sadece Ali Kemal varislerini harcarız.”
MHP lideri Bahçeli’den Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı’ya “harcar” tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısında “Erdoğan, Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de Erdoğan’ı harcar” diye yazan Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı’ya çok sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, dünkü “RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...” başlıklı yazısında, “Cumhurbaşkanı iktidarı için en yakınını, damadını harcamış bir lider. MHP’yi mi harcamayacak?! Veya MHP, zamanı ve anı gelince Erdoğan’ı mı harcamayacak ve 2014 politikasına geri dönmeyecek.. Bunların hepsi olur. Zamanı ve anı gelince.” İfadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Meclis grup konuşmasında, isim vermeden Orhan Bursalı’nın bu yazısına çok sert tepki gösterdi. MHP lideri “Biz harcarsak sadece hainleri, sadece Ali Kemal varislerini harcarız” diye cevap verdi. 

İŞTE O SÖZLER 

Bahçeli şöyle konuştu:

“Türkiye düşmanlarının sığınağı olan bir gazetede köşe yazarlığı yapan korkak ve kiralık bir kalem sahibi, “Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de Recep Tayyip Erdoğan’ı; zamanı var…” diyebilecek kadar fitnenin zehriyle zehirlenmiş, kör kütük halde kendinden geçmiştir.

Çünkü bunların canı böyle istiyor.

Çünkü bunların kirli amacı bunu işaret ediyor.

Kurdukları hayallerden bile malzeme çalan zavallıların sözüne itibar edecek hiçbir vatan evladı olamayacaktır.

Kaldı ki maruz kaldıkları hayal kırıklıklarını hiçbir alçı da tutamayacaktır.

Karanlık kuyuların güneş görmeyen dip köşeleri neyse bunların vicdanı odur.

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseridir.

Biz harcarsak sadece hainleri, sadece Ali Kemal varislerini harcarız."

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