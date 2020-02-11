MHP lideri Bahçeli'den İdlib ve şehit açıklaması

MHP lideri Bahçeli Meclis grup konuşmasında, Esed rejiminin Mehmetçiği hedef almasına tepki gösterirken, gerekirse Şam'a girilebileceğini belirterek "Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esed" dedi. Rusya ile ilişkilerin de gözden geçirilmesini istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , rahatsızlığı nedeniyle bir süre ara verdiği Meclis grup toplantılarına yeniden başladı. Bahçeli devam eden konuşmasında, Esed rejiminin İdlib 'de Mehmetçiği hedef almasını, 5 askerimizin şehit olmasını değerlendirdi.

Devlet Bahçeli, Esed'in yanı sıra Rusya'ya tepki gösterdi ve Hükümet'i Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirmeye davet etti.

Bahçeli Rusya'nın iyi niyetli olmadığını ifade ederek, İdlib'deki saldırının sorumluluğunun Rusya'nın omuzlarında olduğunu söyledi.

Gerekirse Şam'a girilebileceğini belirten MHP lideri Bahçeli "Yansın Suriye yıkılsın İdlib kahrolsun Esed" dedi.

Bahçeli, "Esed devrilmelidir, zulüm şatoları yıkılmalıdır" dedi.

MHP lideri şöyle konuştu:

"Ne Astan'dan ne Soçi'den ne Cenevre'den ne de diplomatik temaslardan herhangi bir sonuç bugüne kadar çıkmamıştır, çıkması da beklenmemelidir. Şehitlerimiz vebali saldırgan Suriye kadar buna ortam hazırlayan Rusya'nın omuzlarındadır. Bununla yüzleşmek şarttır.Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam'a girmeyi şimdiden planlamalıdır. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad."

CHP'YE TEPKİ

MHP lideri, Esed ve Suriye konusunda anamuhalefet partisi CHP'nin politikalarına da sert tepki gösterdi.

Bahçeli, FETÖ konusunda da CHP'ye yüklendi ve FETÖ'nün siyasi ayağının CHP olduğunu söyledi.

MHP lideri, İlker Başbuğ'un açıklamalarına da değinerek, sözkonusu önerge üzerinden siyasi ayak tartışmasının alevlendiğini söyledi. Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağının önergeye imza atanlara indirgenemeyeceğini, geçiştirilemeyeceğini kaydetti.

İLKER BAŞBUĞ DEĞERLENDİRMESİ

İlker Başbuğ'un yanlış yerde iz sürdüğünü belirten Bahçeli, 2009'daki bir konuyu yeniden kaşımanın kimseye fayda sağlamayacağını kaydetti.

DEPREM KARŞILAŞTIRMASINA TEPKİ

MHP Genel Başkanı, Elazığ depremini değerlendirirken de, 1999'daki Gölcük depremiyle kıyaslanmasının yanlış olduğunu belirterek, 17 Ağustos depreminde devletin 3 gün kafasını kaldıramadığını, Elazığ'da ise hemen tüm yaraları sardığını söyleyenlere çok sert tepki gösterdi.