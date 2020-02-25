Ülkücü katili olmakla suçlanan Ozan Ceyhun’un büyükelçi atanmasını nasıl değerlendireceği merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bizim o şahısla hiçbir ortak yanımız yoktur, sorumluluk hükümetindir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ülkücü katili olmakla suçlanan Ozan Ceyhun ’un Viyana Büyükelçiliği ’ne atanmasını nasıl değerlendireceği merak ediliyordu. Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli’den Ozan Ceyhun açıklaması geldi mi, Bahçeli Ozan Ceyhun atamasını nasıl değerlendirdi?

OZAN CEYHUN OLAYI

Ozan Ceyhun, geçtiğimiz günlerde Viyana Büyükelçiliği’ne atanmış, bu atama özellikle milliyetçi kesimde tepkilere neden olmuştu. En sert tepki İyi Partililerden gelirken, MHP’den de Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ozan Ceyhun’un büyükelçi atanmasını sert bir dille eleştirmişti. Cumhur İttifakı ortağı MHP’den bu konuda başka herhangi bir açıklama gelmemişti.

Ülkücü Mustafa Erol’un katili olmakla suçlanan Ozan Ceyhun’un, bu şüpheyle aranırken Viyana’ya kaçtığı, yıllar sonra olayın zaman aşımına uğradığı ileri sürülüyor. Ozan Ceyhun Almanya’da milletvekilliği yaptığı dönemde de sözde Ermeni soykırımı iddialarına destek verdiği, Milli Görüş teşkilatını “terör örgütü” olarak değerlendirdiği haberleriyle de gündeme gelmiş ve tepki çekmişti.

İşte Bahçeli’nin açıklamaları:

MHP lideri Bahçeli’den Ozan Ceyhun açıklaması geldi mi?

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Almanya’daki ırkçı saldırılara tepki gösteren MHP lideri, İdlib konusunda Rusya’yı eleştirdi.

Bahçeli konuşmasında, HDP ile CHP'ye de sert sözlerle tepki gösterdi.

HDP kongresinde İstiklal Marşı'nın okunmadığını hatırlatan Bahçeli, kongreye katılan, mesaj gönderen CHP ile Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi ve parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'a tepki gösterdi.

MHP lideri "Ha HDP ha CHP ha Serok Ahmet ha Babacan, alayı birdir" şeklinde konuştu: "Bunlar kirli üst aklın figüranlarıdır."

DOĞU PERİNÇEK'E TEPKİ

Bahçeli konuşmasında Doğu Perinçek'e de tepki gösterdi: "Bizim duruşumuzu sorgulayan şahıs daha düne kadar İmrali canisiyle sarmaş dolaş, gül alıp veriyordu. Bizim yörüngemiz Türk'tür, Türk milletidir, Türk bayrağıdır, Türk vatanıdır. Elinde ülkücü kanı olanlar da ne bunu anlayacak ne de hazmedebilecektir."

OZAN CEYHUN TARTIŞMASI

Ve Bahçeli'den Ozan Ceyhun değerlendirmesi geldi:

Bahçeli, Ozan Ceyhun'un büyükelçi atanmasının ardından ülkücü katili olduğu iddiasının ortaya atıldığını, bunun üzerinden MHP'nin töhmet altında bırakılmaya çalışıldığını, provokasyon yapıldığını söyledi.

MHP lideri Bahçeli "Bizim o şahısla hiçbir ortak yanımız yoktur. Geldiği yer bellidir, hüviyeti bellidir, mazisi bellidir. Sorumluluk elbette hükümetindir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Atanan kişinin ülkücü katili olduğu iddiası gündeme taşınmış, Cumhur İttifakı'nın bölünmesi amaçlanmıştır. Saros konuşurken MHP tartışılmaya başlanmış, MHP köşeye sıkıştırılmaya çalışılmıştır. Fitne ateşini tutuşturmaları sahtekarlıktır. Bunun üzerinden provakasyon yapan kişilerin arlığı tek tek ortaya çıkttı. Kimseden öğrenecek bir şeyimiz yok, herkes işine baksın.

MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez.

Biz bu bulanık kuyudan su içmeyiz.

Bu atamayı maske yaparak Cumhur İttifakı'na husumet kusanlar, yanlış yapmıştır. Üzülerek ifade etmekteyim ki bu tuzağa bazı vekillerimizin ve parti yöneticilerimizin düşmesi de hatadır.

Milletvekili arkadaşlarımız daha uyanık olmalılar.

5 şehidimizi adını sayamayanlar, MHP'ye yol göstermesinler. Biz şehidimizi de biliriz, katilimizi de biliriz."