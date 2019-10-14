MHP lideri Devlet Bahçeli mesaiye başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından mesaiye başladı. Bahçeli az önce MHP genel merkezine geldi. Bahçeli'yi partililer sloganlarla karşıladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından mesaiye başladı.

Bahçeli az önce MHP genel merkezine geldi.

Bahçeli'yi partililer sloganlarla karşıladı.

Bahçeli parti genel merkezinde kendisini karşılayan partilileri selamladı.

Devlet Bahçeli iyi görüntüsü ile dikkat çekti.

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinlendi.

21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşıladı.

Bahçeli, makamına geçerken bina içindeki balkondan partilileri selamladı.

Partililer dışarıda büyük bir Türk bayrağı da açtı.