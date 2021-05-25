MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması: İçişleri Bakanı yalnız değildir

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, video yayınlayarak İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef alan Sedat Peker'e sert bir dille tepki gösterdi, Soylu'ya sahip çıktı: "Kimse İçişleri Bakanı'na tasma geçiremez, yalnız değildir.."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Peker'in özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'yu hedef alan iddialarıyla ilgili ne diyeceği, nasıl bir yorumda bulunacağı merak ediliyor.

Muhalefet partileri Sedat Peker videoları üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet ederken, MHP lideri Devlet Bahçeli 'nin bu konuda herhangi bir yorumda bulunup bulunmayacağı, konuya değinecekse ne diyeceği merakla bekleniyor.

ÇAKICI'NIN AÇIKLAMASI

Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle yapılan yasal düzenleme sonucu tahliye olan Alaattin Çakıcı, videoları üzerine Sedat Peker'e isim vermeden "sus" mesajı göndermişti.

Sedat Peker ile arasının iyi olmadığı bilinen Çakıcı açıklamasında "Cumhuriyet tarihi terörle mücadele etmiş en İçişleri Bakanı Sayın Soylu ilgili bir şeyler söylenmektedir. Sayın Soylu’yu Türkiye tanıyor. Terörle ilgili bedenini 5 bin derecedeki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa sapla sapanı birbirinden ayırmasını bilmeli. Yurt içi ve yurt dışımda Türküm, Türkmenim, devlet benim için her şeydir diyenlere şunu hatırlatmak isterim, birileri yanlışın içindeyse Türkiye’nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylememesi gerekir. Kişilerin birbirleri ile özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen Çakıcı'nın bu tavrı MHP'nin takınacağı tavır konusunda bir ipucu olarak yorumlanırken, şu ana kadar MHP'den bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

Bu nedenle gözler Bahçeli'nin bugünkü Meclis grup toplantısına çevrilmişti. Bahçeli'nin konuşması devam ediyor. Gözler Bahçeli'nin Sedat Peker konusuna değinip değinmeyeceğinde...

Ve beklenen açıklama geldi...

Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması...

"Hain bir amaca matuftur. Kimse aklımızla alay etmesin. Sabrımızı yanlışa yormasın. Her şeyin farkındayız...

Uyarıyorum.

Oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıktır.

Çok aktörlüdür.

Hakikaten bir suç varsa yer adres Türk adaletidir.

Kimse Türk İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecektir.

İçişleri Bakanı yalnız değildir.

Kimse Türkiye'nin İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır. Herkes ağzından çıkana dikkat etmekle mükelleftir. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iddialarıyla ele geçirilemez."