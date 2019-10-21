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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Semih Yalçın’a taziye ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oğlu geçirdiği bir kaza sonucu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’a taziye ziyaretinde bulundu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Semih Yalçın’a taziye ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendi’nin acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur, mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu geçtiğimiz günlerde Ankara Kalesi'nin bulunduğu bölgede yaklaşık 70 metreden kayalıkların üzerine düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayda Yalçın'la birlikte bir arkadaşı da düşmüş, olay esnasında beraberlerinde bulunan 2'si kadın 3 kişinin ifadesine başvurulmuştu. 

 

 

 

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