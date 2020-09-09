MHP liderinin talimatıyla Ülkücülerden 12 Ada yürüyüşü

MHP lideri Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocaklı gençler, 12 Adalar üzerinde hak iddia eden Yunanistan’a tepki göstermek için bugün İzmir’de “İstiklal için kararlılık yürüyüşü” düzenliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, Ülkü Ocaklı gençler, 12 Adalar üzerinde hak iddia eden Yunanistan’a tepki göstermek için bugün İzmir’de “ İstiklal için kararlılık yürüyüşü ” düzenliyor.

12 Ada yürüyüşü ile ilgili çarpıcı detaylar haberimizde:

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşle ilgili Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada “Liderimiz Sayın Bahçeli, Ülkücü gençliğe tarihi bir görev tevdi etti. Bu kapsamda bugün saat 09.00’da İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar yürüyeceğiz. 12 adayı temsilen 12 grup ve önlerinde 12 sancak ile Türkiye’nin 81 ilini temsilen her grupta 81 Ülkü Ocaklı genç yer alacak” bilgisini verdi.

Kısa bir süre önce Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na atanan Ahmet Yiğit Yıldırım , “Yürüyüş boyunca, Ülkü Ocakları teşkilat görevlileri düzeni temin edecek. Yürüyüşümüze katılım sayılarının sembolik değeri sebebiyle belirlenen gruplar haricinde katılımcı kabul edilmeyecek. Yürüyüşümüze siyasiler de katılmayacak. Mesajımızı Türk gençliği olarak vereceğiz” diye ekledi.

Yıldırım, neden böyle bir yürüyüş planladıkları konusunda şöyle devam etti:

“Ülkü Ocakları, Atatürk’ün ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik, iç ve dış tüm odakların oyunlarına karşı ürettiği fikri aksiyonlar ile yarım asrı aşan kurumsal hafızasıyla gelişmeleri değerlendiren, dünyanın en büyük gençlik teşkilatı. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Yunanistan’ın bazı adalara; ilgili antlaşmaların aksine hareket ederek, asker ve silah konuşlandırmasının, 12 Ada’nın durumunu tartışmalı hale getirdiğini ifade etti. Türk milletinin, 12 Ada’da hakkı, sözü, anıları ve çıkmayacak izleri olduğunu belirten liderimiz 12 Ada üzerindeki haklarımızı inkar ve ihmal etmenin milli ruha tamamıyla aykırı olduğunu vurguladı. Ülkücü gençliğe de tarihi bir görev tevdi etti. Biz de hummalı bir hazırlık çalışması yürüttük. Bir milletin dik duruşu ve kararlılığı bu yürüyüşle dünyaya ilan edilecek.”

