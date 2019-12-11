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MHP Meclis üyesi Soner Cengiz'den amatör spor kulüplerine destek çağrısı

ABB Meclisi’nde Başkent’teki amatör spor kulüplerinin sorunlarını gündeme taşıyan MHP Meclis üyesi Soner Cengiz, “Amatör kulüplerimiz soğuk havada idman yapıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerden yardım talepleri var” dedi. 
MHP Meclis üyesi Soner Cengiz'den amatör spor kulüplerine destek çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin Aralık ayının ikinci toplantısı Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal Başkanlığında önceki akşam gerçekleştirildi. 

SEMT TAKIMLARI AYAKTA KALMAKTA ZORLANIYOR

Meclis toplantısında söz alan MHP Etimesgut Meclis üyesi Soner Cengiz, Başkent’teki amatör spor kulüplerinin sorunlarını gündeme taşıdı. Ankara’da 265 tane amatör spor kulübü bulunduğunu, bunların 158’inin semt takımından oluştuğunu belirten Cengiz, “Bu semt takımlarını ayakta tutmaya çalışan gönüllü kahramanlar var. Bu kahramanlar kendi çocuklarının rızkından kesip Ankara’daki bu çocuklara harcarlar, vakitlerinin çoğunu da bu çocuklarla geçirir. Bu nedenle bu kahramanların Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden yardım talepleri bulunmaktadır” dedi. 

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SOĞUKTA İDMAN 

Cengiz, amatör spor kulüplerine destek verilmesi amacıyla ABB Meclisi’ne geçtiğimiz ay verdiği önergenin oy birliği ile geçmesine rağmen henüz olumlu bir gelişmenin yaşanmadığını kaydetti. Ankara’da U14, U15, U16, U19, Süper Amatör ve Birinci Amatör branşlarında müsabakaların soğuk havalara rağmen devam ettiğini ifade eden Cengiz, “Malumunuz havalar soğudu, akşam idmanlarda çocuklarımız üşümektedir. Belediye ve müessese takımlarında sorun yoktur; fakat yardım alamayan semt takımları zor durumda kalıyorlar. Bunlar bizim çocuklarımız. Yardımların ayni veya nakdi yapılması elzemdir” diye konuştu.  

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BÜYÜKŞEHİR MÜSABAKALARA OTOBÜS TAHSİS EDECEK

Öte yandan MHP Meclis üyesi aynı zamanda Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Teşkilatlanma Sekreteri Soner Cengiz, Başkent’teki amatör spor kulüpleri ve sporcularına destek olunması amacıyla geçtiğimiz ay Meclis’e önerge vermiş ve oy birliğiyle kabul edilmişti. Kabul edilen önergeye göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzak ilçelerde yapılacak deplasman müsabakalarında amatör spor kulüplerine ulaşım imkanı sağlayacak. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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