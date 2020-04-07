MHP Milletvekili Feti Yıldız'ın, koronavirüs testi negatif çıktı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, yeni tip korona virüs (corona virüs) şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun." paylaşımında bulundu.

"VİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI"

Milliyetçi Hareket Partisi Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Çeliker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. Yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır” dedi.

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Kayseri Sümer Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen ve İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni bitiren Feti Yıldız, okul bittikten sonra serbest avukat olarak çalışmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının içerisinde de görev alan Yıldız, Fransızca diline oldukça hakimdir.