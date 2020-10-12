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MHP Milletvekili Kaşıkçı'dan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlara suç duyurusu

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki yangınla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapan "Ateşin çocukları" denilen grup hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
MHP Milletvekili Kaşıkçı'dan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlara suç duyurusu

İskenderun Adliyesi önünde açıklama yapan Kaşıkçı, yangında zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşların içini yakan diğer bir hususun sosyal medyada estirilen terör olduğunun altını çizen Kaşıkçı, "Ateşin çocukları" denilen bir grubun yaptığı paylaşımların en az yangın kadar insanların canını yaktığını vurguladı.

Suç duyurusunda bulunmak üzere İskenderun Adliyesine geldiklerini belirten Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada alçakça, insanları kışkırtacak, daha fazla canını yakacak türden paylaşım yaparak başta Hataylılar olmak üzere Türkiye'nin her yerinde çok büyük bir infial yarattı bu siteler. Bizler de avukatlarımızla sosyal medyada bu paylaşımı yapanların çalışmasını yaparak tek tek birer çıktısını aldık ve bugün de adliyeye gelerek savcılığımıza bu sitelerle ilgili Hatay'ı karalayan, Hatay'daki orman yangınını üstlendiğini ifade edip Hataylılarla dalga geçmeye çalışan tüm sitelerle ilgili suç duyurusunda bulunduk."

Bu hesapların bulunup yargı önüne çıkarılmasını isteyen Kaşıkçı'ya, suç duyurusunda Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, partisinin ilçe başkanları ve üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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