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MHP Sincan Teşkilatından esnafa anlamlı hediye

Ahilik’te önemli bir yeri olan “esnafa siftah parası” geleneği Başkent’te yeşerdi. MHP'liler Sincan'da 10 bin esnafa zarf içinde “siftah parası” dağıttı. Paranın miktarı da çok anlamlıydı; ülkücü şehit Yusuf İmamoğlu'nun cebinden çıkan 35 kuruş kadar.
MHP Sincan Teşkilatından esnafa anlamlı hediye

Ahilik’te önemli bir yeri olan “esnafa siftah parası” geleneği Başkent’te yeşerdi. MHP Sincan Teşkilatı ilçede 10 bin esnafa zarf içinde “siftah parası” hediye etti.

“Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken tüm esnaf ve sanatkârlarımızın yanındayız” mesajının verildiği zarflarda, “Şehidimiz Yusuf İmamoğlu ağabeyimizin şehadet şerbeti içtiğinde cebinden çıkan 35 kuruşu bugünkü siftahınız olarak kabul etmenizi rica eder, Allah’tan hayırlı, bereketli bol kazançlar dileriz” denildi. 

Toplum için çok büyük bir zenginlik olarak görülüp, yeniden yaygınlaştırılması çağrıları yapılan Ahilik’te önemli bir yeri olan “esnafa siftah parası” geleneği, Başkent’te yeşerdi. 

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MHP’liler İstanbul, Gaziantep gibi illerin ardından Ankara Sincan’da da esnafa siftah parası dağıttı. 

Ahmet Çevik başkanlığındaki MHP Sincan Başkanlığı ilçede 10 bin esnafa zarf içinde “siftah parası” hediye edip, “Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızık için alın teri döken tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız” mesajı verdi. 

MHP Sincan İlçe Başkanlığı, geçtiğimiz hafta Cuma günü gecesi, örnek bir dayanışma örneği sergiledi.

Önce 10 bin zarf içine, küçük ama büyük anlam ifade eden bozuk paralar kondu.

Ardından bu zarflar Sincan’da esnaflara dağıtıldı. Geç saatlere kadar ilçede binlerce esnafın kapısına ulaşıldı.

Geç saat olduğu için pek çoğu kapalıydı; içinde siftah parası olan zarflar kapı altlarından içeri bırakıldı.

Sabah dükkanını açan esnaf, siftah parasıyla karşılaştı. 

ÜLKÜCÜ ŞEHİDİN CEBİNDEN ÇIKAN 35 KURUŞ

Zarflarda yine anlamlı bir nota da yer verildi. Notta “Şehidimiz Yusuf İmamoğlu ağabeyimizin şehadet şerbeti içtiğinde cebinden çıkan 35 kuruşu bugünkü siftahınız olarak kabul etmenizi rica eder, Allah’tan hayırlı, bereketli bol kazançlar dileriz” denildi. 

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SİFTAH BİZDEN BEREKETİ YÜCE ALLAH’TAN

Esnaf ve sanatkarlara böylelikle “Siftah Bizden Bereketi Yüce Allah’tan” mesajı verildi.

MHP Sincan İlçe Teşkilatı yetkilileri konuyla ilgili olarak gazetemize şu açıklamayı yaptı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Sincan İlçe Başkanlığı olarak Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızk için alın teri döken tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız.

Sincan ilçe genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlarımıza 10.000 adet zarf içerisinde siftah parası takdim edilmiştir.

Siftah bizden bereketi yüce Allah’tan (c.c). Hayırlı bereketli bol kazançlar dileriz.” 

RAMAZAN SAYGILI / HABERVAKTİM

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