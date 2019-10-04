MHP'den Bahçeli açıklaması: Çok ayıp ediyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Bizler, dinlenmesi için çaba gösteriyoruz. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar." dedi.

Özellikle sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kritik olduğu iddiaları dolaşıyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Bizler, dinlenmesi için çaba gösteriyoruz. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada "Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Önümüzdeki hafta mesaisine başlayacak" dedi.

"Günlük olarak bize talimatları oluyor"

"Biz doktorların tavsiyesine uyarak dinlendirmek istiyoruz." diyen Yalçın'ın açıklamaları şöyle: Günlük olarak bize talimatları oluyor. Bizim kendisine bilgi verdiğimiz konular oluyor. Örneğin yarım saat önce kendisiyle konuştum. Bir talimatı vardı. Onu yerine getiriyorum.

"Çok ayıp ediyorlar"

Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili parti görüşümüzün açıklanmasını istedi. Bu konuda görüşlerini bildirdi ve onu kaleme alıp partimizin görüşünü açıklayacağım.

Genel başkanımızın durumu gayet iyi. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar."