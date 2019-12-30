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MHP’den erken seçim çıkışı: Sorunların çözümüne yoğunlaşılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, erken seçimle ilgili konuştu.
MHP’den erken seçim çıkışı: Sorunların çözümüne yoğunlaşılmalı

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

TÜRKİYE SEÇİME DEĞİL, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YOĞUNLAŞMALI

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Kalaycı, erken seçim ile ilgili soru üzerine “Türkiye’nin bir erken seçime ihtiyacı yok. Zaten son 5 yılda 7 seçim mi ne yaptık. Bir de istikrara ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’yle de bu istikrarın sağlandığını hep ifade ettik. O nedenle Türkiye seçime değil, bir an önce insanımızın yaşadığı sorunların çözümüne yoğunlaşmalı. Hızla terörle mücadelede, dış politikada elde ettiğimiz başarıların ki ekonomide de elde ettik ama, dibi gördük bir toparlanma var, hala reel kesimde sıkıntılar var. Bir an önce bu sorunları çözmeliyiz. Yani erken seçim ihtiyacı yok, olacağına da hiç ihtimal vermiyorum.” dedi.

TÜRKİYE'NİN ASLINDA YENİ PARTİYE İHTİYACI YOK

Bir gazetecinin, yeni kurulan partilerin geleceklerinin nasıl olacağını sorması üzerine Kalaycı, “Yeni partilerin durumunu soruyorsunuz, ‘Geleceği nasıl?’ diye Geçmişlerini gördük, yani geleceklerine ne diyelim. Türkiye’nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok. Bir dünya parti var zaten şu an da yasal olarak faaliyet gösteren. Ama şu üzücü tabii, hani bir vefa duygusu gösterilmiyor. AK Parti’den ayrılış gerekçelerini vatandaşımız tam bilmiyor. Sahada konuşuyoruz insanımızla, vatandaşımız bilmiyor. Getirdikleri eleştirilere bakarsanız klişe, ezber şablonlar ifade ediliyor.” şeklinde konuştu.

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