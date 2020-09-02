MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye, erken seçime koşuyor

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin erken seçime koştuğunu ifade etti.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Türkiye'nin erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koştuğunu belirterek, "Önümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır" dedi.

Enginyurt, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor. Önünümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, PARLAMENTER SİSTEME dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır. Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır. Bana göre, AK Parti içinde ideal olan budur.