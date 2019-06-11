MHP'den İstanbul kararı: 14 Haziran'dan itibaren...

MHP: Seçim çalışmaları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacak

MHP'den İstanbul için son dakika bir açıklama geldi.

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Bahçeli seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacak." denildi..

Bahçeli'nin İstanbul'daki programlarında kentteki hemşeri dernekleri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi.