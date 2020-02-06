  • BIST 122.321
  • Altın 299,703
  • Dolar 5,9804
  • Euro 6,5781
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 7 °C
»

MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

MHP tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle ilgili sözlerinin incelenmesi için kurulan komisyon, suç duyurusunda bulundu.
MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

CHP-HDP ilişkileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle ilgili sözlerinin incelenmesi için, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurulan komisyon, raporunu açıkladı.

MHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu yer aldı.

"CHP'LİLERİN SÖZLERİ SUÇ TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Yıldız yaptığı açıklamada, bugün sadece CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Yıldız, "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu süreçte CHP Genel Başkanının ve bazı sözcülerinin birtakım siyasi eylemleri ve açıklamalarının suç teşkil ettiği görülmektedir" dedi.

209 FEZLEKE GÖNDERİLDİ

CHP milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 209 fezlekenin TBMM'ye gönderildiğini bildiren Yıldız, bu fezlekelerden 23'ünün Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 120-180 milletvekili listesini açıklayacağı beyanında bulunduğunu hatırlatan Yıldız, bu listenin açıklanmadığına dikkati çekti.

"SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME"

Yıldız, "Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'ndaki suç tanımına bire bir uyan, suçun maddi ve manevi unsurunu taşıyan, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, suçu ve suçluyu övmek, kamu görevlisinin suçu bildirmeme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki övgüsü ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye ilişkin "PKK, PYD, YPG ayrıdır" ve "YPG kendi vatanını koruyan çocuklardır, oluşumdur" şeklindeki sözlerinin de suç teşkil ettiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564’e yükseldi06 Şubat 2020 Perşembe 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi 6 Şubat 202006 Şubat 2020 Perşembe 09:30
  • Ankara'da yoğun kar yağışı06 Şubat 2020 Perşembe 09:17
  • Acun Ilıcalı'nın acı günü06 Şubat 2020 Perşembe 09:16
  • MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu06 Şubat 2020 Perşembe 09:08
  • Trump'ı akladılar!06 Şubat 2020 Perşembe 09:06
  • Aksaray şehidini uğurladı06 Şubat 2020 Perşembe 09:05
  • Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar Avrupa Parlamentosu'nda06 Şubat 2020 Perşembe 09:00
  • Durdurulamıyor! Ölü sayısı 564'e yükseldi06 Şubat 2020 Perşembe 08:58
  • ABD'den Rusya'ya İdlib çağrısı06 Şubat 2020 Perşembe 08:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti