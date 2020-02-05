MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında soruşturma açılmasını gerektiğini belirterek, "Kınık vergi suçu işlemiştir, hesap vermelidir, istifa etmelidir" diye konuştu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı’nın hukuka aykırı, yanlış işlerin altına imza attığını vurgulayarak, Kerem Kınık hakkında soruşturma açmaları için savcıları göreve davet etti.

Kızılay’ın aldığı bağışların başka bir yere bağışlanmasının izahı olamayacağını ifade eden Enginyurt, şöyle konuştu: “Devlet babanın en önemli kuruluşlarından biri olan Kızılay’ın asla yıpratılmaması, tartışmalara konu edilmemesi gerekir. Yanlış işlerin altına imza atan Kızılay değil, Kızılay Başkanı Kınık’tır.

"Kızılay ayrıdır, Kerem Kınık ayrıdır"

Kızılay Başkanı'nın, başka yerlere yardım yapması ticaret hukuku ve vergi yasalarına aykırıdır. Kerem Kınık suç işlemiştir, Türkiye Cumhuriyeti savcıları derhal soruşturma açmalı ve Kınık bunun hesabını vermelidir. Kızılay’ı zedelersek, Kızılay’a dil uzatırsak yaralarsak, bu milletin yardım, bağış duygularını zedeler, bu milletin göz bebeği kuruluşa haksızlık, yazık etmiş oluruz .

Türk Kızılay’ı ayrıdır, Kerem Kınık ayrıdır, istifa etmelidir, hakkında soruşturma açılmalıdır. Kızılay’ın aldığı bağışları hiçbir yere bağışlama hakkı yoktur. Bunun tartışılacak ve konuşulacak bir yanı yoktur, izahata da ihtiyacı yoktur. Kızılay başkanı Kerem Kınık vergi suçu işlemiştir, hesabını da vermelidir."

Ne olmuştu?

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Kınık, "Başkent Gaz Kızılay'ın daimi bağışçılarından biri, neredeyse bütün bağışlarını bizim üzerimizden yapıyor. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet" ifadelerini kullanmıştı.