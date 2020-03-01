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MHP'den teşkilatlarına 'İdlib' genelgesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmelere ilişkin, partisinin il başkanlarına genelge gönderdi.
MHP'den teşkilatlarına 'İdlib' genelgesi

Yalçın, genelgede, "Genel Merkezin bilgisi dışında kişisel girişimlerde bulunmak ve inisiyatif almak isteyenlere engel olunmalı, bütün teşkilatlarımız Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlük ruhuna yaraşır bir tutum içinde bulunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il başkanlıklarına gönderdiği genelgede, İdlib kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlenen saldırılarda 34 askerin şehit olduğunu, birçok askerin de yaralandığını hatırlattı. Saldırının, Rusya'yla ilişkilerini kullanan Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, "Suriye rejimi, bu alçakça saldırıyla sadece kendi ülkesinde insanüstü çabalarla ekilen umut tohumlarını kurutmamış, aynı zamanda hem bölgenin, hem de dünyanın barış ve sükûnunu tehlikeye sokmuştur. Barış ve ateşkes gayretlerine darbe vuran bu saldırı, Suriye'nin akıbetini daha da belirsizleştirdiği gibi, soğuk savaş sonrasında kendine konsept arayan yeni küresel yapılanma çabalarını da sekteye uğratmış, dünya; topyekûn bir konvansiyonel savaş uçurumunun eşiğine gelmiştir. Astana ve Soçi mutabakatlarının altında imzası bulunanlar, bu yükümlülüklerini kısa sürede unutmuştur" dedi.

'MHP MÜCADELEYİ DESTEKLEMEKTEDİR'

Yalçın, rejiminin alçakça saldırılarına hak ettiği cevabın misliyle verileceğini, şehitlerin kanlarının yerde bırakılmayacağını kaydederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İdlib bölgesindeki caydırıcı operasyonları, artık düşman hedef olarak görülen rejim güçleri etkisiz hâle getirilinceye kadar ve her ne pahasına olursa olsun sürdürülecektir. MHP; Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib bağlamında sahada verilen mücadeleyi ve hükümet tarafından diplomatik yollardan sürdürülen çabaları bütün varlığıyla desteklemektedir. Türk milletinin bekasını ve devletimizin egemenlik haklarını ilgilendiren bu meselenin, partiler üstü olduğu unutulmamalı; atılan adımlar, MHP teşkilatları ve camiamız tarafından hayat memat meselesi olarak görülmelidir."

'DİKKATLİ OLUNMALI'

Şehitlerin ve yaralıların olması dolayısıyla yurdun dört bir yanında milletin tepkisini göstermesinin tabii olduğunu belirten Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak Teşkilat mensuplarımız; duygusal tepkileri fırsat bilip kitle psikolojisini kaşıyarak tahriklere yeltenen kötü emelli kişi ve odakların harekete geçebileceği ihtimali hatırda tutulmalıdır. MHP teşkilatları ve mensuplarımız, kalabalıkları kargaşaya sevk eden maksatlı teşebbüslere karşı dikkatli ve müteyakkız olmalı, bu konuda gereken tedbirler titizlikle alınmalıdır. Heyecan ve acıyla izhar edilen haklı tepkiler, sağduyu kumaşına sarılmalıdır. Genel Merkezin bilgisi dışında kişisel girişimlerde bulunmak ve inisiyatif almak isteyenlere engel olunmalı, bütün teşkilatlarımız Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlük ruhuna yaraşır bir tutum içinde bulunmalıdır. Sosyal medya üzerinden toplumu ümitsizlik ve kaosa sürükleme amacıyla yapılan kara propagandalar ve kışkırtmalara karşı da dikkatli olunmalı, paylaşımların; üzerimize düşen hayati sorumluluğun bilinciyle yapılmasına özen gösterilmelidir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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