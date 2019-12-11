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MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MHP’li eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık, otogarı Aydın Büyükşehir Belediyesi yerine Nazilli Belediyesi bünyesinde kurulan şirkete devrettiği için Özlem Çerçioğlu tarafından açılan davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Nazilli’de iki dönem MHP’den belediye başkanlığı yapan Haluk Alıcık, 6 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir yasasının ilçe belediyelerini zor duruma düşüreceği gerekçesiyle, yasa yürürlüğe girmeden bir yıl önce Belediye bünyesinde NAZBEL A.Ş’yi kurdu. Otogar başta olmak üzere, belediye mezbahası. su fabrikaları ve bazı tesisleri şirkete devretti. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yasada büyükşehirin hakkı olan tesisleri almak için  Aydın İdari Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme Büyükşehir’i haklı buldu ve Nazilli Belediyesi davayı kaybetti. Nazilli Belediyesi'nin en büyük gelir kaynaklarından biri olan otogarı kaybetmek istemeyen Alıcık, 15 Ocak 2019 tarihinde, o dönemlerde belediyenin avukatlığını yapan şimdiki Millet İttifakı Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan tarafından bu kez Danıştay’a itirazda bulunarak davayı temyiz ettirdi. Danıştay 8. Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı usulen bozarak incelenmek üzere Tetkik Hakimliğine havale etti.

BÜYÜKŞEHİR DAVA AÇTI

Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gereken tesisleri alamayan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Danıştay sürecinde Alıcık hakkında ‘Görevi kötüye kullanmak’ gerekçesiyle 2015 yılında Nazilli 3.Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Dört yıl boyunca süren dava 15 Ekim 2019 tarihinde karara bağlandı. Görülen son karar duruşmasında Mahkeme, Alıcık’ı suçlu bularak hükmün geri bırakılmasına yer olmadığına karar vererek 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

'NAZİLLİ’NİN MALLARINI KORUDUĞUM İÇİN ALDIĞIM BU CEZA BENM ONUR MADALYAMDIR'

Mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra ofisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Alıcık, cezanın çocuklarına bırakacağı en onurlu miras olduğunu belirterek, "Nazilli’nin değerlerinin bu şehrin insanlarına ve çocuklarımıza kalması için mücadele ettik, onurlu bir duruş sergiledik, Nazilli’nin malına sahip çıkmaktan dolayı, otogarı vermediğimizden dolayı görevimizi kötüye kullanmışız, bu nedenle de cezalandırıldık. Bu ceza benim için gurudur, onur madalyamdır. Çalmamışım, zimmete para geçirmemişim, ne yapmışım, kentimizin değerlerine sahip çıkmışım, bu benim çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır" dedi. Alıcık daha sonra İzmir istinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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