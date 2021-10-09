MHP'li kadınlar 'eli belinde' figürlü kurultayla buluşacak

Genel Başkan Bahçeli'nin, adını "Türkiye'nin Asli Gücü Analar-Bacılar" olarak belirlediği, sembol olarak kadının toplumdaki gücünü ifade eden "eli belinde" figürünün kullanılmasını önerdiği kurultay pazar günü yapılacak.

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde kadın kurultayı yapacak.

MHP'den alınan bilgiye göre, partinin, siyasette kadına verdiği önem ve değeri vurgulamak için düzenlenen kurultay, pazar günü gerçekleştirilecek. Parti teşkilatlarının tüm kademelerindeki kadınların katılacağı kurultayın adı MHP lideri Bahçeli tarafından, "Türkiye'nin Asli Gücü Analar-Bacılar" olarak belirlendi.

Bahçeli, kurultayda, sembol olarak Anadolu'nun kültürel simgelerinden halı ve kilim dokumalarında, ahşap evlerin oyma süslerinde kullanılan, kadının aile ve toplumdaki gücü ile bereket ve bolluğu ifade eden "eli belinde" figürünün kullanılmasını önerdi.

"Önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, kurultayın kadına verilen değerin ön plana çıktığı bir toplantı olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Kurultayın kadının önemini ortaya koyma anlamında önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz. Genel Başkan'ımızın kadının siyasette ve iş hayatında daha fazla olmasına, bilimsel çalışmalarda, sporda, hukukta ve medyada kadınlarının gücünün ve rolünün artmasına verdiği önemin bir yansıması. Türkiye'nin asli gücünü kadın olarak gördüğü için kurultayla onları güç birliği yapmaya, bir arada tek nefes ve ses olmaya davet etti."

Yılık, kadınlara birlik mesajının verileceği kurultayın gelenekselleşeceğini belirtti.

Kurultay planlanırken Anadolu'nun kültürel simgelerinden kadının aile ve toplumdaki gücünü sembolize eden "eli belinde" figüründen ilham alındığını ifade eden Yılık, "Sembolün fikir babası Sayın Genel Başkanımız. Türk figürü ve kadınının yaşatılması anlamında önemliydi. Bir Anadolu farkındalığı da yarattı." dedi.