MHP'li Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal maaşını TSK'ya bağışladı

Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdüren Mehmetçiğe yurdun dört bir yanından destek sürerken, MHP'li Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal örnek bir bağışta bulundu. Çatal bu ay ki maaşını TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdüren Mehmetçiğe yurdun dört bir yanından destek sürerken, MHP'li Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal örnek bir bağışta bulundu. MHP'li Başkan Çatal, harekata destek amacıyla bu ay ki maaş ını TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış ladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bu ayki maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı na (TSKGV) bağışladığını bildirdi.

MHP'li Çatal, Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü'yü ziyaret ederek, maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Abdullah Çatal, gazetecilerin sorusu üzerine "Biz Şerife Bacı'nın torunları olarak ordumuz seferdeyken onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve ufak da olsa bir destek vermek istedik. Sefer bizden zafer Allah'tan diyerek TSK tarafından başlatılan harekat ile ilgili, toplumumuzda örnek teşkil etsin düşüncesiyle, bu ay maaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlıyorum. Şanlı ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü de Çatal'a teşekkür etti.

ÖRNEK OLSUN

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın bu davranışı büyük takdir toplarken, sosyal medyada "Abdullah Bey diğer belediye başkanlarına örnek olur inşallah. Diğer belediye başkanları ve milletvekilleri de birer maaşlarını ordumuza bağışlasa harekata büyük bir destek sağlanmış olur" yorumları yapılıyor.