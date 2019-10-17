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MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili flaş gelişme: 3 kişi gözaltına alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın (33) ve arkadaşı Arif Fidanboy, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düştü. Yalçın, hayatını kaybederken, arkadaşı Fidanboy ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili flaş gelişme: 3 kişi gözaltına alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın (33) ve arkadaşı Arif Fidanboy, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düştü. Yalçın, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Fidanboy ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, iddiaya göre 2'si kadın 3 arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi'nin eteklerinde kuş besleyen arkadaşı Arif Fidanboy'un yanına gitti. Grup burada bir süre sohbet ettikten sonra şehir manzarasını izlemek için kalenin surlarına çıktı. Turan İlteber Yalçın ve Arif Fidanboy, burada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten aşağıdaki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fidanboy ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Fidanboy'un yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

MHP'LİLER OLAY YERİNDE

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, olay yerinde inceleme yaptı, polislerden bilgi aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da acı haber üzerine gelerek Servet Yılmaz'dan bilgi aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine gelerek Semih Yalçın'ın üzüntüsünü paylaştı. Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde sabaha kadar süren incelemelerin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olay sırasında kalede bulunan 2'si kadın 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Yalçın'ın ölümü ve arkadaşının yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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