MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Ahmet Taşgetiren’e “sakal yolma” cevabı

MHP lideri Bahçeli’nin danışmanı Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek ile Karar yazarı Ahmet Taşgetiren arasındaki “sakal yolma” tartışması büyüyor. Yıldıray Çiçek “Ahmet Taşgetiren’in sakalını bizzat ben yolmak isterdim. Cımbızla olsun mu?” diye yazdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek ile Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren arasındaki “ sakal yolma ” tartışması büyüyor. Yıldıray Çiçek “Ahmet Taşgetiren’in sakalını bizzat ben yolmak isterdim. Cımbızla olsun mu?” diye cevap verdi.

Yıldıray Çiçek, MHP’nin yayın organı olarak bilinen Türkgün gazetesindeki köşe yazısında Ahmet Taşgetiren için “Sakalını teker teker yolarlar bizden söylemesi…” ifadesini kullanmış, Karar gazetesi ve Taşgetiren cenahında bu ifade “hedef gösterme” olarak yorumlanmıştı.

Karar gazetesi “Bahçeli’nin danışmanı yazarımız Taşgetiren’i hedef gösterdi” diye haber yapmış, Ahmet Taşgetiren de köşesinde “Bu sakal yolma tehdidine Devlet Bahçeli ne der, İçişleri Bakanı ne der bilmem, ama yazı hayatımız böyle gerilimler içinde seyrediyor” yorumunda bulunmuştu.

Taşgetiren ayrıca, "Diyorlar ki 'kafaları karıştırıyorsun' Ne yapmışız da kafalar karışmış? 'Dün şunları söylediniz, onlarca kişi de sizi ayakta alkışladı, bugün neredesiniz?' Siz de demişsiniz ki 'O gün öyleydi, bugün şartlar değişti, böyle.' Konu Devlet Bahçeli olunca 'Dün öyle bugün böyle konuşuyor olmak' büyük sorun oluyor. Aslında bunu söyleseler yeter. Taban 'Tamam Ahmet Taşgetiren’e cevap verildi, meğerse o gün öyleymiş bugün böyle' der, sorun biterdi" diye yazmıştı.

YILDIRAY ÇİÇEK’TEN YENİ “SAKAL YOLMA” YAZISI

Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşesinde Karar’ın haberi ve Taşgetiren’in yazısına cevap verdi.

“Serok Ahmet'in Ahmet'i sakal tiyatrosu oynuyor” başlıklı yazısında Çiçek, Taşgetiren’i “Sakalını teker teker yolarlar bizden söylemesi…” ifadesinden ötürü mağduriyet rolüne bürünmekle eleştirdi.

MHP’li Çiçek, Taşgetiren’e bu sözü tehdit olsun diye değil geçmişte Ülkücülere “Bu kadar kaba ve adi bir yapı ki İslami edep, ahlak, nezaket yok” diye hakarette bulunduğu için söylediğini savundu.

“CIMBIZLA OLSUN MU?”

Yıldıray Çiçek, sözünün arkasında olduğunu da şöyle ifade etti:

“Ülkücü Harekete ‘Kaba ve adi bir yapı’ diyen Ahmet Taşgetiren’in sakalını bizzat ben yolmak isterdim. Kendisi de zaten ‘Ben Yıldıray Çiçek’in kendisinin gelmesini daha mertçe bulurdum sakal yolmak üzere’ diyor. Bir gün karşıma çıkarsan onu da yaparım. Cımbızla olsun mu?”



