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Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 28'e yükseldi.
Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Yerel medyadaki haberlere göre, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Enkaz altındaki 117 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle önceki gün yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

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