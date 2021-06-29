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Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a çıktı.
Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

Şehir ve eyalet yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, ailelere kayıp yakınları için hala ümitli olmaları gerektiğini, çöken binada arama ve kurtarma çalışmalarının son hızla devam ettiğini söyledi.

Eyalet İtfaiye Sorumlusu Jimmy Patronis, İsrail ve Meksika’dan timler de dahil 300’den fazla acil kurtarma ekibinin gece gündüz çalıştığını aktararak, "Kasırga dışında Florida’da en fazla görev gücünün oluşturulduğu olay bu." dedi.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Ray Jadallah da kurtarma çalışmalarının düşünüldüğü kadar kolay olmadığını, ekiplerin çökmenin ardından çıkan yangın sonrası birbirine girmiş erimiş çelik ile beton yığını arasında hassasiyetle kayıp kişileri aradığını ifade etti.

Arama çalışmalarında köpeklerin ve kameraların da kullanıldığını kaydeden Jadallah, 135 dairelik bina yığınına erişimin bir gecede mümkün olmadığının anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü
Surfside şehir yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, binanın çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık bir tamirat gerektiğini kaydetmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran Perşembe 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

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