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Miçotakis ateşle oynuyor: Türkiye'yle çatışmaktan korkmuyorum

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte Yunan-Türk ilişkilerini ele aldı.
Miçotakis ateşle oynuyor: Türkiye'yle çatışmaktan korkmuyorum

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte Yunan-Türk ilişkilerine değindi.

“Türkiye ile sıcak temastan (çatışma) korkup korkmadığı” yönündeki soruya Yunanistan Başbakanı “Hayır. Tabii her zaman bu ihtimal var, ama korkuyor muyum? Hayır korkmuyorum. İşlerin kontrolden çıkacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakatı “illegal” ve “geçersiz” olarak nitelendiren Miçotakis “Bu konuda herkes mutabık. Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Mısır ve İsrail aynı görüşte. Herkes, Türkiye’nin yaptığının tahrik edici ve yasadışı olduğu görüşünde mutabık. Dolayısıyla Türkiye’nin bu konuda gitgide daha da yalnız kalacağını düşünüyorum. Biz uluslararası hukuka saygı gösteriyoruz. Deniz hukukuna saygı göstermeyen Türkiye, biz değil” dedi.

Azınlıkça’nın aktardığına göre, gör sorununa da değinen Başbakan Miçotakis “Mülteci sorununu Yunanistan’ın tek başına yüklenmesi kabul edilemez. Dublin sistemini değiştirmemiz gerekiyor. İltica ve göçle ilgili bir sözleşme oluşturmalıyız ve sorunla ilgili herkes üzerine düşen yükü omuzlanmalı” ifadelerini kullandı.

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