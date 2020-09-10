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Miçotakis The Times'a yazdı, Türkiye'yi açık açık tehdit etti: Bedel ödeyeceksiniz

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin önündeki seçeneğin çok açık olduğunu öne sürerek Avrupa'nın yanı başındaki "saldırgan" tutumunu sürdürmesi halinde, bunun ekonomik bedelini ödeyeceğini belirtti.
Miçotakis The Times'a yazdı, Türkiye'yi açık açık tehdit etti: Bedel ödeyeceksiniz

Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra AB ülkeleri Yunanistan'ın yanında yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de bugün yayınlanmak üzere, The Times gazetesi için "Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Miçotakis, Türkiye'ye Akdeniz ve Ege'deki haklarından vazgeçme çağrısı yaptı ve AB zirvesine kadar "sağduyulu bir tutum" benimsememesi halinde Birliğin önünde yaptırım uygulamak dışında fazla bir seçenek göremediğini söyleyerek şunları yazdı:

"TÜRKİYE'YE TAVİZ VEREMEYİZ"

"Çünkü konu artık Avrupa dayanışmasının ötesine geçti. Mesele, artık Avrupa'nın stratejik çıkarlarının, hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmekle ilgili. Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye'ye taviz vermeyi göze alamaz.

"EKONOMİK BEDEL ÖDER"

Türkiye'nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hala zamanı var. Türkiye'nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor. Yoksa ekonomik bedelini öder.

"TÜRKİYE'YE KARŞI KOYACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Yunanistan'ın Türkiye'den gelecek her türlü saldırganlığa karşı koyacak askeri kapasitesi vardır. Ancak, iki ülke arasında herhangi bir askeri olayın yaşanmasının kimsenin çıkarına olmadığı da aşikardır.

"TÜRKİYE GEÇMİŞTE KALAN BİR ÜSLUP KULLANIYOR"

Kavgacı bir üslup, milliyetçi bir propaganda, Rusya'dan satın alınan silah sistemleri, Dünya Miras Listesi'ndeki yapıların camiye dönüştürülmesi, yasa dışı deniz faaliyetleri ve savaş tehdidi. Türkiye, geçmişte kalan bir üslup kullanıyor. Düşmanlardan, şehitlerden, mücadeleden ve bunun için her türlü bedeli ödemekten bahsediyor. Yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs gibi iki AB üyesini değil, Birliğin tamamını tehdit eden aday bir ülke, böyle üslup ve tutum benimsiyor."

KRİTİK GÜN, KRİTİK TOPLANTI

Miçotakis'in makalesi, tam da Fransız lideri Emmanuel Macron'la buluşacağı gün yayımlandı. Yunanistan'ın günlerdir beklediği randevu, bugün akşam üzeri saat 17.00'de gerçekleşecek. Akdeniz'e kıyısı olan AB üyeleri, yani gayr-ı resmi adıyla EuroMed 7 bugün Fransa'nın Korsika adasında bir araya gelecek. Zirveye ev sahibi Fransa'nın yanı sıra İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs katılacak.

Ana gündem maddesi Türkiye olan zirvenin öncesinde bir araya gelecek Miçotakis ve Macron, Yunan medyasının günlerdir yazdığı silah satışını masaya yatıracak. Kathimerini gazetesi, Miçotakis'in Paris yönetiminden fiili destek isteyeceğini belirtiyor. Gazeteye göre, Korsika'daki buluşmada 18 Rafale jeti, yeni fırkateynler, denizaltılar ve başka savaş uçaklarının satışı için nihai anlaşma çıkabilir. Söz konusu görüşmede savunma anlaşması da imzalanabilir. Yunan medyası, Miçotakis'in silahlanmanın maliyetini gelecek hafta açıklayacağını yazıyor.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

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