Miçotakis: Türkiye'nin önünde iki yol var

Brüksel'deki AB Zirvesi'nde Avrupalı lidere Doğu Akdeniz hakkında açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu ifade etmiş.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye göre Başbakan Miçotakis; cuma günü Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde liderlere, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu söylemiş.

Vasilis Nedos imzalı habere göre Miçotakis; "Türkiye'nin önünde iki seçeneği var, Uluslararası hukuka göre hareket etmek ya da provokasyona girmek. Bence Türkiye, devam eden provokasyonların sonucunu biliyor. Doğu Akdeniz'de bir güç olduğumuzu kanıtladık" ifadelerini kullanmış.

Geçtiğimiz hafta Mısır ve Rum Kesimi ile başkent Atina'da yaptıkları "Üçlü Zirve"ye de değinen Miçotakis, "Doğu Akdeniz enerji kriziyle birlikte önem kazandı. Doğu Akdeniz'de yaşananlar AB için, hem jeopolitik hem de enerji bakımından önemli" dedi.