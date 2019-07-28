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Mide bulandıran görüntü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde 'merdiven altı' diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye dolma üretimi yapan adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Mide bulandıran görüntü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapan, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Halkın sağlığıyla oynayan midyecilerin evlerde ürettiği midye dolmalarını, eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallar içerisinde bozuk buzdolaplarında sakladığı görüldü. Sıcak hava ve kötü koşullar nedeniyle yosunlaşan ve kurtlanan midyelerin pis koku yaydığı belirlendi. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti.

KURTLANMIŞ MİDYELERE EL KONULDU

Zabıta ekipleri, 1 ton 180 kilo midyeye imha edilmek üzere el koydu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan 1 merdaneli çamaşır makinesi, 4 buzdolabı ve birçok malzemeye el konuldu. Aramalara zorluk çıkaran kişiler emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere ise cezai işlem uyguladı.

ALO 153 İHBAR HATTI

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Zabıta ekipleri, vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyarırken, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

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