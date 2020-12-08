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Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu

SAMSUN’da yaklaşık 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan Sevim Sarıkaya (37), evinde ölü bulundu.
Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu

Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Sevim Sarıaya, 1,5 ay önce kentteki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Sarıkaya, bugün yakınları tarafından evinde çekyatın üzerinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sevim Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıkaya’nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sarıkaya'nın kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

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