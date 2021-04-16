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Mide yanmasına ne iyi gelir? Oruçluyken mide yanması yaşıyorsanız dikkat!

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin yaşadığı sağlık sorunlarından birisi de mide yanması... Peki, oruç tutarken karşılaşılan mide yanması nasıl önlenir?
Mide yanmasına ne iyi gelir? Oruçluyken mide yanması yaşıyorsanız dikkat!

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin yaşadığı sağlık sorunlarından bir tanesi de mide yanması. Peki, oruç tutarken karşılaşılan mide yanması nasıl önlenir? Oruç tutarken mide yanmasına ne iyi gelir? Oruç tutarken mide yanması yaşayanlar hangi yiyecekleri ve içecekleri tercih etmeli? Tüm bu soruların cevabınız sizler için araştırdık. İşte mide yanmasını önlemenin yolları...

Mide yanması, boğazdan mideye kadar ya da göğüs kemiğinin arkasında, çoğunlukla ekşi bir geğirme ile beraber donuk, sızlayan bir ağrı olarak tanımlanır ve kişiyi çok rahatsız eden bir sağlık sorunudur.

Mide yanması nasıl önlenir?

Mide yanmasından kurtulmanın yolları, beslenme alışkanlıklarımızdan geçiyor. Uzmanlar, mide yanmasından şikâyetçi olan kişilerin özellikle yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak durmalarını ve ramazanda mide problemlerinin önüne geçmek için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini söylüyor.

Ramazan ayı ile birlikte oruç tutan kişilerin azalan öğün sayısını az ve sık yiyerek, sahur ve iftar dahil 1-2 ara öğünle en az 4'e çıkarılması ve çok yağlı ve tuzlu yemeklerden ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerekir. Bunların yerine hazmı kolay, mide ve bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve selüloz içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek tercih edilmesi gerektiği uzman kişiler tarafından söyleniyor. Peki, mide yanmasına ne iyi gelir? Ramazan ayında oruç tutan kişiler mide yanması yaşamamaları için hangi besinleri yemeleri gerekir? İşte mide yanmasına iyi gelen besinler...

MİDE YANMASINA İYİ GELEN BESİNLER

Lifli yiyecekler

Lifli yiyecekler sizi tok hissettirir. Böylece aşırı yemek yeme olasılığınız azalır, bu durum da mide ekşimesi şikâyetinin azalmasına katkıda bulunabilir. Bazı yüksek lif içeren gıdalar şunlardır:

Yulaf ezmesi, kuskus ve esmer pirinç gibi tam tahıllar

Tatlı patates, havuç ve pancar gibi sebzeler

Kuşkonmaz, brokoli ve yeşil fasulye gibi yeşil sebzeler

Bezelye, enginar, bakla

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Alkali yiyecekler

Düşük pH'a sahip olan besinler asidiktir ve reflüye neden olma olasılığı daha yüksektir. Daha yüksek pH'a sahip olanlar alkalidir ve güçlü mide asidinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Alkali yiyecekler şunları içerir:

Muz, Kavun, Karnabahar, Rezene, Fındık

Su içeren besinler

Su içeren besinler mide asidini seyreltebilir ve zayıflatabilir. Tüketilmesi önerilen su deposu bazı besinler şunlardır:

Kereviz, Salatalık, Marul, Karpuz, Et suyu bazlı çorbalar, Bitki çayı

 

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İLKSAYFA///

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