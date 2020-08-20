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Mikro ulaşım sistemlerinin geleceği masaya yatırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter (e-scooter) gibi 'mikro hareketlilik sistemleri'nin altyapısını oluşturmak için sektördeki tüm paydaşları bir araya getiriyor.
Mikro ulaşım sistemlerinin geleceği masaya yatırılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gençler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından son dönemde yoğun ilgi olduğu gerçeğinden hareketle, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi araçların yaygınlaşacağı öngörülüyor. Bu nedenle söz konusu alanda standart bir hizmet kalitesine ulaşılarak, güvenli ve sürdürülebilir biçimde alanın büyümesi önem kazanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; can güvenliği, verimlilik, çevreye duyarlılık ve kullanıcı konforu açısından bu hizmeti alanlar ve hizmet sağlayıcıları için yol haritasının ana hatlarını belirleyecek. Bakanlık, büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğuna etki edecek ve kısa mesafeler arasına hareket özgürlüğü kazandıracak olan elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterler  ile ilgili bugün bir toplantı düzenleyecek. Bakan Karaismailoğlu'nun talimatı ile online olarak gerçekleştirilecek 'Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı' ulusal ve uluslararası başlıkları ile birçok paydaşı bir araya getirecek. Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilecek bugünkü toplantıda, başta gençler arasında olmak üzere, şehirlerde tercih edilmeye başlayan ve kısa bir süre içinde motorlu taşıtlara alternatif bir ulaşım türü haline gelen elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi ‘mikro hareketlilik araçları’nın kullanımı masaya yatırılacak.

DÜZENLEME, MULTI-DİSİPLİNER BAKIŞ AÇISIYLA YAPILACAK

Bakan Karaismailoğlu, elektrikli bisiklet, scooter ve türevleri gibi çağdaş mikro hareketlilik sistemlerinin şehirlerde ulaşımın çehresini değiştirdiğine ve yaşam kalitesini de artıran bir unsur haline geldiğine işaret ederek, söz konusu alanda yapılacak yeniliklerin özünde, mikro hareketlilik sistemlerinin yaygınlaşması, kullanıcı kazanımlarının da sürdürülebilir hale getirilmesinin olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı ile alandaki tüm paydaşların bir araya getirilerek yapılacakların multi-disipliner bir bakış açısıyla oluşturulmasının amaçlandığını bildirdi.

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi tüm ulaşım modlarında insan odaklı, akıllı ve modern ulaşım yöntemlerini hayata geçirerek sağlıklı bir ulaşım sistemi ile donatmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çağımızda ulaşımda yaşanan değişim ve dijital altyapıdaki hızlı dönüşüm yenilikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle şehir içi kısa mesafelerde insanların kolay ulaşım aracı olarak tercih ettikleri scooterler de ulaşımın bir parçası haline geldi. Trafikte sıkışıklığı, hava kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için kullanımı her geçen gün artan scooterlere icracı bakanlık olarak biz de bir altyapı hazırlıyoruz. Mikro Hareketlilik Odak Noktası Toplantılarımız ile tüm paydaşları bir araya getirerek, bu konuda temel taşları oluşturacak önemli görüşmeler yapacağız. Mikro hareketlilik araçları ulaşımın kurallarının yeniden yazılmasına vesile oluyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştireceğimiz ortak akıl toplantıları ile ulaşımın yeni yol haritası için çalışacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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