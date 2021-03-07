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Miktar bazında en fazla ihracat artışı şubatta Almanya'ya gerçekleşti

Almanya'ya yapılan ihracat geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre 164 milyon 11 bin dolar artarak 1 milyar 359 milyon 318 bin dolar oldu.
Miktar bazında en fazla ihracat artışı şubatta Almanya'ya gerçekleşti

Türkiye, geçen ay miktar bazında en fazla ihracat artışını en büyük pazarı olan Almanya'da kaydetti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artarak 16 milyar 12 milyon dolara çıktı.

Türkiye, geçen ay miktar bazında en fazla artışı Almanya'ya yapılan ihracatta kaydetti. Almanya'ya yapılan ihracat, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 164 milyon 11 bin dolar artarak 1 milyar 359 milyon 318 bin dolara yükseldi.

Miktar bazında ihracat artışında Almanya'yı ABD, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin dış satımı ABD'ye 160 milyon 412 bin dolar artarak 823 milyon 542 bin dolara, Çin'e 109 milyon 132 bin dolar artarak 252 milyon 346 bin dolara, Birleşik Krallık'a 104 milyon 108 bin dolar artarak 931 milyon 835 bin dolara, Fransa'ya 83 milyon 49 bin dolar artarak 685 milyon 372 bin dolara çıktı.

Miktar bazında en fazla azalış Suudi Arabistan'da
Verilere göre, Türkiye'nin ihracatında şubatta geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azalış Suudi Arabistan'da kaydedildi. Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, 269 milyon 298 bin dolar azalarak 21 milyon 166 bin dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı, Lüksemburg'a 51 milyon 655 bin dolar düşerek 3 milyon 442 bin dolara, Irak'a 36 milyon 666 bin dolar gerileyerek 593 milyon 566 bin dolara, Norveç'e 35 milyon 818 bin dolar azalarak 29 milyon 281 bin dolara, Mısır'a 33 milyon 24 bin dolar düşüşle 259 milyon 458 bin dolara indi.

En fazla ihracat da Almanya'ya yapıldı
Türkiye, şubat ayında en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'yı, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi.

Türkiye'nin ihracatının miktar bazında en fazla yükseliş kaydettiği Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve Fransa, aynı zamanda en fazla dış satım gerçekleştirilen ülkeler de oldu.

Türkiye'nin şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği dördüncü ülke olan İtalya'ya 776 milyon 190 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Almanya'ya şubat ayında en fazla ihracatı ise 347 milyon 717 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu dönemde ülkeye en fazla dış satım da İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'dan Almanya'ya 589 milyon 640 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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