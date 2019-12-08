Mil-Sen Başkanı Selim Aydın: Lüks ve şatafattan uzak duracağız

Gazetemize konuşan Mil- Belediye-Sen Genel Başkanı Selim Aydın, lüks ve şatafattan uzak bir sendikacılık yapmak için kolları sıvadıklarını açıklayarak, “Lüks, şatafat ve israfla değil hizmetle gündeme geleceğiz” dedi.

Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu’na (MİL-SEN) bağlı olarak faaliyet gösteren Mil-Belediye-Sen’in Genel Başkanı Selim Aydın, çalışmalarıyla ilgili gazetemize konuştu. Memurların haklarını en iyi şekilde savunmak, ideolojik saplantıları öteleyip üyelerinin haklarını önceleyerek sendikacılıktaki olumsuz algıyı ortadan kaldırma düsturuyla 2019’un başında yola çıktıklarını anlatan Aydın, kısa sürede pek çok ilde teşkilatlandıklarını söyledi.

“İDEOLOJİK SAPLANTILARDAN UZAK KALACAĞIZ”

Mil- Belediye -Sen Genel Başkanı Selim Aydın, sendikanın kuruluş amacını ve hedeflerini gazetemiz İlk Sayfa’ya açıkladı. Üyelerinin hak ve hukuklarının korunmasını referans olarak kabul ettiklerini belirten Aydın, “Politik yalanlardan, siyasi oyunlardan, ideolojik saplantılardan uzak kalarak, istisnasız her üyemizin gelişmiş toplumlardaki gibi ekonomik ve sosyal yaşam standartlarına ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

MÜTEVAZI VE ÇALIŞKAN BİR SENDİKA OLMA SÖZÜ

Kısa süre önce kurulmalarına rağmen binlerce üyeye ulaştıklarının bilgisini veren Aydın, “Mevcut sendikacılıktaki olumsuz algıyı ortadan kaldıracak ve herkes tarafından beklenen, özlenen bir sendikacılık faaliyeti yürütüyoruz. Günümüzde sendika ve sendikacılık deyince, akla makam araçları, astronomik maaşlar ve lüks makam odaları gelirken, inşallah yapacağımız çalışmalarla kamu çalışanlarımızın özlediği ve beklediği bir belediye sendikası olacağız. Sendikaların elinde bulunan kaynakları, üyelerimiz ve üyelerimizin aileleri için harcayacak, hakkı hak sahipleri lehine kullanacağız” dedi.

BÖLMEYE DEĞİL TOPARLAMAYA GELİYORUZ

Son yıllarda sendikalarda çokça gündeme gelen lüks, şatafat ve israfla değil hizmetle gündeme geleceklerini vurgulayan Aydın, “Siyasi, idari makamlara ulaşmanın basamağı değil, memurumuzun, milletimizin sorunlarına çözüm ortağı olmak için çalışıyoruz. Aynalı lüks binalar için değil, memurlarımızın, üyelerimizin derdine derman olmak için çalışıyoruz. Sendikamızın en önemli şiarı yönetimde kim olursa olsun doğru yapılan işlerin destekçisi olacak, yanlış yapılan işlerin karşısında duracağız. Kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarının yanı sıra toplumda yaşanan başta ahlaki erozyon ve aile birlikteliğimizin yıpranmasına yönelik her türlü girişime, en yüksek sesle dur demek için çalışacağız. Söylediği ile yaptığı işlerin bir biriyle tutarlı olduğu bir yönetim anlayışıyla, kırmaya değil, tamir etmeye, bölmeye değil toparlamaya geliyoruz. Artık alternatif var, umut var” diye konuştu.

HUZURLU VE MUTLU YAŞAM SÜRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Aydın, kamu görevlilerinin medeni yaşam standartlarına yakışır ücret alabilmeleri, daha iyi çalışma şartlarına ve mesleki saygınlığa sahip olmaları için yasal her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Uzun soluklu sürecek sendikal mücadelemiz ile üyelerimize ve kamu görevlilerine onurlu, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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