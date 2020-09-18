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Milan'da Hakan Çalhanoğlu sezonun ilk maçının en iyisi seçildi

Hakan Çalhanoğlu, İrlanda takımı Shamrock Rovers'a karşı gösterdiği performansla bu sezonun ilk "Maçın en değerli oyuncusu" oldu.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu sezonun ilk maçının en iyisi seçildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dün akşam İrlanda takımı Shamrock Rovers'a karşı gösterdiği performansla bu sezonun ilk "Maçın en değerli oyuncusu" oldu.

Milan kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, takımın sponsorlarından Emirates tarafından Milan'ın 2020-2021 sezonundaki ilk resmi maçında gösterdiği performansla Hakan Çalhanoğlu'nun "Maçın en değerli oyuncusu" seçildiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda dün akşam İrlanda'nın Shamrock Rovers'ı 2-0 yenen Milan'da 1 gol atmış ve performansıyla maça damgasını vurmuştu. 

İtalyan basını da milli oyuncuyu maçın yıldızı seçti 
Bu arada, Hakan Çalhanoğlu'nun geçen sezon son başlayan yükselen form grafiği kaldığı yerden devam ediyor.

Maçın 24. dakikasında İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic'in attığı golün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, 68. dakikada da sağ ayağıyla çektiği şutla topu ağlara göndererek, galibiyette büyük rol oynadı.

Hakan Çalhanoğlu, bu performansıyla İtalyan basınından da tam not aldı.

La Gazzetta dello Sport, maçı "Zlatan ve süper Çalhanoğlu Shamrock'u yere serdi" başlığıyla verirken, milli futbolcuya en yüksek notlardan 7,5'u layık görerek, kendisinin Milan adına maçın en iyisi olduğunu belirtti.

Gazete, Hakan'ın sağ ayağıyla çektiği şutla bulduğu golün "pastanın üstündeki kiraz" tadında karşılaşmayı Milan için kapatan gol olduğunu yazdı. 

Corriere dello Sport da milli oyuncuya 7,5 ile en yüksek notu verirken, bir dokunuşuyla İbrahimovic'i kaleciyle karşı karşıya getiren Çalhanoğlu’nun ikinci yarıda da bir gol attığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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