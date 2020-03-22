  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda Kovid-19 çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda Kovid-19 çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör heyetinde yer alan eski efsanevi oyuncu Paolo Maldini’nin, virüs belirtilerini gösteren bir kişiyle temas ettiğini doğruladığı ve yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Paolo Maldini'nin Milan’ın genç takımında forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin de testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, baba-oğul Maldinilerin durumlarının iyi olduğu, iki haftadır kendilerini dış dünyadan izole ettikleri ve kimseyle temaslarının bulunmadığı ifade edildi.

İki ismin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen tıbbi protokollere göre iyileşene kadar karantinada kalacakları kaydedildi.

Serie A Lig Birliği de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele etmeye ve önemli maçları kazanmaya alışmış bir aile. Haydi Paolo ve Daniel." ifadesiyle Maldini ailesine desteğini belirtti.

İtalya Serie A'da, Juventuslu Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala dışında Sampdoria forması giyen Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynzky, Morten Thorsby, Albin Ekdal ve Fabio Depaoli, Fiorentina'da da Dusan Vlahovic, Patrcik Cutrone ve German Pezzella'da koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdurrahim Albayrak'ın test sonucu belli oldu19 Mart 2020 Perşembe 16:05
  • Galatasaray Kulübü, mağazalarını kapattı19 Mart 2020 Perşembe 12:27
  • Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı: Ligler ertelenecek mi19 Mart 2020 Perşembe 12:03
  • 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi19 Mart 2020 Perşembe 10:48
  • İsmail Köybaşı: Hepimiz karantinadayız!19 Mart 2020 Perşembe 09:53
  • Süper Lig devam edecek19 Mart 2020 Perşembe 05:47
  • Lig maçlarının ertelenmesi için son dakika çağrısı18 Mart 2020 Çarşamba 14:47
  • Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu18 Mart 2020 Çarşamba 13:18
  • Erteleme maçının kazananı Göztepe18 Mart 2020 Çarşamba 09:19
  • Nihat Özdemir süper lig ile ilgili karar17 Mart 2020 Salı 21:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti