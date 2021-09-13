Milano’da yaşayan Türk modacıdan sonbahar tüyoları

Modanın başkenti Milano’da yaşayan modacı ve stilist Siri Canberk Varış, bu yılın sonbahar ve kış mevsimlerine dair moda trendlerinin püsküller, süveterler, trençkotlar, bol pantolonlar ve kovboy botlar olacağını söyledi.

2021- 2022 sezonu sonbahar-kış moda trendlerine dair açıklamalarda bulunan Siri Canberk Varış, “Geride bıraktığımız sıcak yaz günlerinin üniforması sayılan sandaletlere, mini eteklere, şortlara veda etmeye hazırlandığımız bu günlerde kışa hazırlıkta, gardıroplarımızı yenileyeceğimiz belki de yeni ve farklı bir stile bürüneceğimiz sonbahar, kış moda trendlerinde tarih tekerrür etti. Önümüzdeki kış modasında, püsküller, süveterler, trençkotlar, bol pantolonlar ve kovboy botlar derken geçmişe bir yolculuk yapacağız. Sokaklarda moda defilelerine ihtiyaç bırakmayan birbirinden iddialı stilleri sıklıkla göreceğiz” dedi.

1970’li yıllarda mevsim geçişlerinin en stil en trend parçalarından biri sayılan trençkotların yine bomba gibi gardıroplara düşeceğini ifade eden Varış, “Dünden bugüne sokak modasından defilelere kadar uzanan yolculuğunda dünyanın tanınmış isimlerinin kombinlerinde kilit parçasını teşkil eden trençkotları ünlülerden esinlenerek kombinlerinin bir parçası yapanlar, sokaklara podyumların o büyülü atmosferini de taşımış olacaklardır” diye konuştu.

“İDDİALI STİL İLE ŞIK BİR GÖRÜNÜM”

Bu kış paltoların da trend olacağını belirten Varış, “1980’li yılların rahat, salaş, ikonik ve güçlü bir duruşa sahip olan oversize paltolar, kişilerin stillerinin bir imzası olacak. Çağdaş ve sofistike dokunuşların birlikte yepyeni bir stile dönüştürdüğü, vücudunuzu çepeçevre saran bu uzun paltolar sayesinde gerek soğuk kış günlerinin sıcacık geçirilmesi gerekse iddialı stiliniz ile şık bir görünüme sahip olmanız mümkün olacaktır” dedi.

Son yıllarda eşofmanların ve rahat giyimin öne çıkmasının ardından triko takımların da hem rahatlığı hem de zahmetsiz şıklığı bir arada sunmasından ötürü bu senenin trend parçalarından biri olduğunu anlatan Siri Canberk Varış, “Yaz sezonunda bile hemen her parçada kendine yer bulmayı başarabilen triko, kış sezonunda da kendisine yer bulmaya devam edecek” diyerek trikoların geri dönüşlerinin kalıcı olacağının altını çizdi.