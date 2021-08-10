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Milas yangınında 11'inci gün

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının 11'inci gününde, alevler, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında ilerlemeye devam ediyor. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Milas yangınında 11'inci gün

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi. Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu.

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Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki yangın, kontrol altına alındı. Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne yöneldi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili olan yangında onlarca ev küle döndü.
Bayırköy Mahallesi'ndeki yangında ise alevler Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santral çevresinde önlemler arttırıldı. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletildi. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandı, hendekler kazıldı, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletildi. Orman ekipleri yangına set çekerken, alevlerin yüksek kesimlerden aşağılara inmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

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Yangında 11'inci güne girilirken, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevlere havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan da 55 arazöz, 40 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye görevlisiyle müdahale sürüyor.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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