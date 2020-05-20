Milas'ta korkutan yangın!

Muğla'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangına müdahale edilirken, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakındaki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Çok sayıda arazöz ve havadan 1 helikopter alevlere müdahale ediyor.