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Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
30 Temmuz 2021 Cuma 09:22
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.