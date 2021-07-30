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Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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