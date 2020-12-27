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Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor 

Konya'nın Karapınar ilçesinde, irili ufaklı 505 obruktan biri olan ve oluşumu milattan önceye dayanan Çıralı obruğunun içindeki gölün suyu, 10 yıl önce çekildi. Şimdi ise obruğun tabanında yeni yarıklar oluştuğu gözlendi.
Milattan önce oluşan obruk, çökmeye devam ediyor 

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sahip Konya’nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Oluşumunun milattan önceye dayandığı bilinen Çıralı obruğunun tabanındaki derin çatlaklar ise dikkat çekiyor. 134 metre derinlikte, 350 metre çapında olan Çıralı obruğu içindeki göl çevresinde de Roma dönemine ait eski yerleşim alanı bulunuyor.

Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren de bölgedeki en eski obruklardan biri olan Çıralı obruğunda oluşan yeni yarıkların, oluşumuna devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Karapınar bölgesindeki obruk hareketlerini izleyen araştırma ekibinin başkanı olan Prof. Dr. Eren, şunları kaydetti:

''Bu bölgede bildiğimiz en derin obruklardan biri Çıralı obruğu; 134 metre derinliği, çapı da 350 metre olan bir obruğumuz. Yaptığımız incelemelerde gördüğümüz bir nokta da obruklar ister yaşlı ister genç olsun. Bir kısmı güncel oluşan obruklarımız var. Bir kısmı da geçmişte oluşmuş, ancak oluşumuna günümüzde de devam eden obruklar var. Çıralı obruğu geçmişte, içerisinde su olan doğa harikası görünümündeki bir obruğumuzdu. Bu haliyle de yine çok ilginç olan bir obruk. İçerisindeki su tabii yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak maalesef kurumuş. Gördüğümüz başka bir hususta oluşumu eski olmasına rağmen kenarlarından itibaren yeni yarıklar oluşmaya başlamış. Yani merkezinden itibaren çökmeye devam ediyor. Burada 26 kilometre boyunca 180 adet bu şekilde obruk görüyoruz. 820 metre ile 1 metre arasında değişen obruklarımız var. Bu obruklara örneklerden biri de Çıralı obruğu.''

Kaynak: Haber Kaynağı
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