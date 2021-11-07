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Millet Bahçesi’nde coşku dolu hafta sonu

Başkent Millet Bahçesi'ne vatandaşlar büyük ilgi göstermeye devam ediyor. Millet Bahçesinde hafta sonları, düzenlenen etkinlik, söyleşi ve konserlerle dolu dolu geçiyor. 
Millet Bahçesi’nde coşku dolu hafta sonu

Başkent Millet Bahçesi, açıldığı ilk hafta olduğu gibi ikinci hafta da ziyaretçi akınına uğradı. Ankaralılar Koray Avcı konserine büyük ilgi gösterirken, Nurullah Genç söyleşisi de sohbetseverleri bir bahce-1-001.jpgaraya getirdi. Oyun alanları ise her zamanki gibi çocukların neşeli sesleriyle doldu taştı. 

SÖYLEŞİ, KONSER, EĞLENCE BİR ARADA

Millet Bahçesi'nin içinde bulunan Altın Mekan Millet Kıraathanesi'nin konuğu Nurullah Genç oldu. Genç “Millet Kıraathanesinde dostlarla sohbetin tarifi imkansız... Emek veren, bizleri bir araya getiren herkesten Allah razı olsun...” dedi. 

Vatandaşlar Koray Avcı konserine de büyük ilgi gösterdi. Konsere binlerce kişi katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın da katıldığı konser, coşku dolu anlara sahne oldu. Onbinlerce Ankaralı Koray Avcı’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

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ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği alan, çocukların da büyük ilgisini çekti. Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü gün boyu çocuklarla dolup taştı. Kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar pek çok değişik etkinlik ve eğlencenin olduğu Çocuk Kulübü çocukların büyük beğenisini topladı.

“TÜM ANKARALILARI BEKLİYORUZ”

Başkent Millet Bahçesi'nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini söyleyen Başkan Balcı, "Ankaramızın kalbinde yemyeşil bir vaha olan Millet Bahçesi büyük ilgi gördü. Binlerce kişi ziyaret etti. Çocuklarımızın yüzü güldü. Çeşitli etkinliklerle, hemşehrilerimizle burada buluşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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