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Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi

Başakşehir Müzik Akademisi eğitmenleri, koronavirüs sürecinde yüz yüze gerçekleştiremedikleri eğitimlerin telafisi için kolları sıvadılar. Müzik dersleri için öğrencilerle Başakşehir Millet Bahçesi’nde bir araya geldiler.
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi

Başakşehir Belediyes, gençleri kültür, sanat ve spor başta olmak üzere her alanda hayata hazırlamaya devam ettiğini duyurdu. Müzik Akademisi'nde koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze derslere ara verseler de bu süreci online derslerle telafi etmeye çalışan Başakşehirli öğrenciler, artık Başakşehir Millet Bahçesi’nde açık havada hem keyif hem ders yapıyor.

AÇIK HAVADA EĞİTİM 1 AY SÜRECEK

Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi eğitmenleri, salgın nedeniyle çözümü açık havada ders yapmakla bulduklarını belirterek, eğitimlere 14 Ağustos’a kadar açık havada devam edeceklerini söyledi.

DERSLER AÇIK HAVA KONSERİ GİBİ

Keman eğitmeni Simru Gizem Şimşek, dersleri açık havada işlemenin güzel bir deneyim olduğunu vurgulayarak, “Burası millet bahçesi. Burada bizi izleyenler de oluyor. Bu da bizim sahne heyecanı yaşamamızı sağlıyor. Bir nevi sahnemiz oldu burası” diye konuştu. Açık havada işlenen derslerde verimliliğin arttığına işaret eden Şimşek, seçilecek mekanında önemli olduğunu vurguladı ve öğrencilerin bu sayede stres attıklarını ifade etti.

Açık havada ders işlemekten büyük keyif aldıklarını dile getiren öğrenciler, Millet Bahçesi'nde eğitim yapmanın, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı alanda yapılamayan dersler nedeniyle enstrümanlarda gerilemeye karşı güzel bir çözüm olduğunu söyledi.

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