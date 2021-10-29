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Millet Bahçesi'ne Büyük İlgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Millet Bahçesi'ne Büyük İlgi

Başkent Millet Bahçesi’nin içinde bulunan Altın Mekan Millet Kıraathanesi’nin ilk konuğu, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. 

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Altın Mekan Millet Kıraathanesi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan millet bahçesi, açıldığı ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. Millet bahçesinin içinde bulunan Altın Mekan Millet Kıraathanesi’nin ilk konuğu ise, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Yenişehirlioğlu’nun söyleşisine, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da katıldı.

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“HEM SOSYAL, HEM EKONOMİK DEĞER”

Millet bahçesinin hem Altındağ hem de Ankara için çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Millet bahçeleri projesi, son yıllarda şehircilik adına atılmış en önemli adımlardan biridir. Ankara’nın en büyük millet bahçesi Altındağ’da açıldığı için hem mutlu, hem de gururluyuz” dedi. Millet Bahçesi’nin içinde bulunan millet kıraathanesinde oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “İnşa edilen her millet bahçesi, bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer katarken aynı zamanda bir cazibe alanı haline gelmekte ve şehirlerimize büyük bir değer ve zenginlik katmaktadır” ifadelerini kullandı.

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