  • BIST 1.110
  • Altın 455,741
  • Dolar 7,2351
  • Euro 8,5204
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Millet Kıraathanelerinde öğrencilere kitap desteği 

Millet Kıraathanelerinde öğrencilere KPSS soru bankası ve konu anlatımlı kitap dağıtıldı.
Millet Kıraathanelerinde öğrencilere kitap desteği 

Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerinde KPSS’ye hazırlanan adaylara soru bankası ve konu anlatımlı kitap dağıtıldı. Öğrenciler belediyenin desteğini memnuniyetle karşıladı. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi millet kıraathanelerinde öğrencilere ücretsiz deneme sınavına girme fırsatı sunan Sincan Belediyesi, bu kez KPSS adayları için kolları sıvadı. 

2020-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül’de,  KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül’de, KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı ise

22 Kasım’da gerçekleştirilecek. 
Adaylar sınava günler kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sincan Belediyesi KPSS’ye girecek adaylara bu zorlu süreçte destek olmak amacıyla hazırlık kitapları dağıttı. Alanında uzman isimlerce hazırlanan konu anlatımı ve soru bankası kitapları millet kıraathanelerinde sınava hazırlanan gençlere dağıtıldı. Kitaplarını alan öğrenciler belediyenin desteğini memnuniyetle karşıladı. 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi. Başkan Ercan, “Sınavın rahat ve sorunsuz geçmesi için ilçemizde tüm tedbirleri alıyoruz. Aylardır gecesini gündüzüne katarak çalışan gençlerimizin sınavda iyi bir başarı elde etmesi kuşkusuz en büyük dileğimizdir. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarı diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

2-089.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baştan sona yenilendi11 Ağustos 2020 Salı 05:39
  • Millet Kıraathaneleri etkinliklerin adresi oluyor11 Ağustos 2020 Salı 04:38
  • Gençlere Tercih Desteği11 Ağustos 2020 Salı 03:53
  • Tulumtaş turizme kazandırılıyor11 Ağustos 2020 Salı 03:48
  • Mamak Mem'den Erasmus başarısı11 Ağustos 2020 Salı 03:34
  • Otoparkın yapımında sona yaklaşıldı11 Ağustos 2020 Salı 03:30
  • Projeler hızlandırıldı11 Ağustos 2020 Salı 02:42
  • Kahramankazan’da parklar cıvıl cıvıl11 Ağustos 2020 Salı 02:28
  • Parklar Yenileniyor11 Ağustos 2020 Salı 01:50
  • ASKİ, Altındağ Kavaklı Mahallesi'nin su sorununu çözüyor11 Ağustos 2020 Salı 01:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti