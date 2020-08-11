Millet Kıraathanelerinde öğrencilere kitap desteği 

Millet Kıraathanelerinde öğrencilere KPSS soru bankası ve konu anlatımlı kitap dağıtıldı.

Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerinde KPSS’ye hazırlanan adaylara soru bankası ve konu anlatımlı kitap dağıtıldı. Öğrenciler belediyenin desteğini memnuniyetle karşıladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi millet kıraathanelerinde öğrencilere ücretsiz deneme sınavına girme fırsatı sunan Sincan Belediyesi, bu kez KPSS adayları için kolları sıvadı.

2020-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül’de, KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül’de, KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı ise

22 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Adaylar sınava günler kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sincan Belediyesi KPSS’ye girecek adaylara bu zorlu süreçte destek olmak amacıyla hazırlık kitapları dağıttı. Alanında uzman isimlerce hazırlanan konu anlatımı ve soru bankası kitapları millet kıraathanelerinde sınava hazırlanan gençlere dağıtıldı. Kitaplarını alan öğrenciler belediyenin desteğini memnuniyetle karşıladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi. Başkan Ercan, “Sınavın rahat ve sorunsuz geçmesi için ilçemizde tüm tedbirleri alıyoruz. Aylardır gecesini gündüzüne katarak çalışan gençlerimizin sınavda iyi bir başarı elde etmesi kuşkusuz en büyük dileğimizdir. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarı diliyorum.” ifadelerini kullandı.