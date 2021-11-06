  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Millet Kütüphanesinde 'Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi' açıldı

Kazakistan'ın bağımsızlık sonrasındaki gelişim aşamalarını anlatan "Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi"nin açılışı Millet Kütüphanesinde yapıldı.
Millet Kütüphanesinde 'Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi' açıldı

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Kütüphanesi tarafından düzenlenen ve 7 Kasım'a kadar açık olacak sergide, Kazakistan'ın kültürel ve tarihi değerleri ziyaretçilerle buluşacak.

Açılış programına yazılı mesaj gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serginin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, "Türk dünyası olarak sahip olduğumuz kadim ve köklü medeniyet, ortak tarih ve değerler, geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 12 Kasım'da düzenlenecek Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nde Türk dünyası liderlerinin yeni kararlara imza atacağını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Kazakistan, Türk Konseyi, TÜRKPA, TURKSOY ve Türk Akademisi gibi örgütlerin kuruluşunda ve kurumsal gelişiminde öncü role sahiptir. Türk dünyasının aksakalı, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Sayın Nazarbayev'in dirayetli liderliği, bu süreçte bizlere cesaret vermiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev de Türk dünyası vizyonunu başarılı bir şekilde ilerletmemize aktif katkı sunmaktadır. Halklarımız arasındaki dil, inanç ve tarih gibi manevi köprüleri sağlam tutarak, 'dilde, fikirde ve işte birliği' inşallah temin edeceğimize inanıyoruz."

Sergiyi bu yönde atılmış kıymetli bir adım olarak gördüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sergimiz, Kazakistan tarihi ve etnografyasından örneklerin görülmesine, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin izlerinin takip edilmesine vesile olacaktır. Bu anlamlı serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum."

"Birbirimizi tanıdıkça kardeşlik bağımız daha da artacak"
Açılışta konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise sergiyle hem Kazakistan'ı tanıtmayı hem de iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Saparbekuly, "Biz birbirimizi gördükçe, birbirimizi öğrendikçe, birbirimizi daha tanıdıkça kardeşlik bağımız daha da artacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Türk birliğinin bir gereklilik ve ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Türk birliği demek dünyadaki bütün başkentlerin refah seviyesinin yükselmesi, barışının yükselmesi, güvenliğinin yükselmesidir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, Türkiye'nin Türk devletlerinin bağımsızlıklarını büyük bir coşkuyla karşıladığını ve kalkınmaları konusunda daima yanlarında olduğunu vurgulayarak, "21. yüzyılı bölgesel ve küresel çapta bir Türk yüzyılı haline getirmek için elimizdeki mevcut kurumsal iş birliği mekanizmalarını en iyi şekilde kullanmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak mecburiyetinde olduğumuz da açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını aktararak, "Düzenlemekte olduğumuz bu tür sergi, toplantı ve karşılıklı ziyaretler ile iş birliğimizi geliştirme gayreti içinde olacağız." şeklinde konuştu.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Kütüphanesi Müdürü Temirbolat Bakytzhan Berikbayuly ise serginin ülkesinin bağımsızlığının 30. yılına ve kardeş Türk devletlerinin Kazakistan'ı güçlendirmedeki rolüne adandığını bildirdi.

Sergide, Kazakistan'ın tarihi gelişim aşamalarını anlatan arşiv belgeleri, kitaplar, videolar, resimler ve eşyalardan oluşan 400'den fazla eser yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ'da otomobilin çarptığı üniversiteli Semanur ağır yaralandı05 Kasım 2021 Cuma 20:34
  • Deniz kirliliğini önceden ölçen yerli ve milli sistem devrede05 Kasım 2021 Cuma 20:33
  • Datça'da, '2'nci Bal- Badem Şenliği' iptal edildi05 Kasım 2021 Cuma 20:32
  • Yıkım ekibini gören aile, üzerine çıktıkları konteyneri ateşe verdi05 Kasım 2021 Cuma 19:36
  • Kuşadası'nda Güvercinada Kalesi'nin tarihine ışık tutuluyor05 Kasım 2021 Cuma 17:42
  • Alanya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü04 Kasım 2021 Perşembe 20:37
  • Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor04 Kasım 2021 Perşembe 20:37
  • Öldürüp, intihar ettiği eşi ve kızıyla ayrı yerde toprağa verildi04 Kasım 2021 Perşembe 19:40
  • Dengesini kaybedip düştüğü kaldırıma başını çarptı, köpeği yanından ayrılmadı04 Kasım 2021 Perşembe 19:39
  • TEM'de TIR devrildi; şeker çuvalları yola saçıldı04 Kasım 2021 Perşembe 17:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti