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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Türkiye ile Karadağ, Ukrayna, Bangladeş, Gürcistan, KKTC, Tanzanya ve Komorlar Birliği arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Gençlik ve spor, devlet arşivleri, sağlık alanında hibe ve hava ulaştırma konularında 7 ayrı milletlerarası anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Hükümeti arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 20/11/2020 ve 2/12/2020 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Ekli Mutabakat Zaptı ve Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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