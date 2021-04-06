  • BIST 1.439
  • Altın 452,638
  • Dolar 8,1331
  • Euro 9,6086
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Arnavutluk ve Azerbaycan'la imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 31 Ekim 2017'de Bakü'de imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması'nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmayla, taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili iş birliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında iş birliği sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca Türkiye ile Arnavutluk Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin, Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 sayılı kararın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 ilde 'Vadi' operasyonu: Çok sayıda gözaltı06 Nisan 2021 Salı 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Nisan 2021 Salı 09:18
  • Ankara'da 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı06 Nisan 2021 Salı 09:18
  • 3 kez intihar girişiminde bulunduğu nehirde cansız bedeni bulundu06 Nisan 2021 Salı 09:17
  • FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı06 Nisan 2021 Salı 09:14
  • Astsubay eğitim kursu sınav sorularının FETÖ'ye sızdırılması soruşturmasında 16 gözaltı kararı06 Nisan 2021 Salı 09:14
  • Adana merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı06 Nisan 2021 Salı 09:13
  • Ayvalık açıklarında mahsur kalan 24 sığınmacı kurtarıldı06 Nisan 2021 Salı 09:12
  • İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirebilirsiniz ama bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz06 Nisan 2021 Salı 09:02
  • Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamza'dan Kral’a 'bağlılık' mektubu05 Nisan 2021 Pazartesi 23:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti